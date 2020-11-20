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Manisa’da ulaşımda KPSS düzenlemesi

MANİSA HABERLERİ  | 20.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Hafta sonu yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılacak vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerekli tedbirleri aldı.

Hafta sonu yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılacak vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerekli tedbirleri aldı. Memur adaylarının sınav yerlerine kolaylıkla ulaşabileceğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, araç seferlerinin sabah 07.00’de başlayacağının bilgisini de paylaştı.
22 Kasım Pazar günü memur adayları Kamu Personeli Seçme Sınavında ter dökecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da memur adaylarının ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldı. Memur adaylarına başarılar dileyerek, ulaşım konusunda alınan önlemler konusunda bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Kamu Personeli Seçme Sınavının olduğu, 22 Kasım Pazar günü bilindiği üzere korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Memur adaylarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için sabah 07.00’de toplu ulaşım seferlerimiz başlayacak. Bunun yanı sıra, ekiplerimiz il genelinde gerekli takibi yapacak. Bu vesileyle tüm memur adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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