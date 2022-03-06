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Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

06.03.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Soma ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada 2 bin 100 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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