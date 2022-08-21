Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu pazaryerinde yabancı uyruklu A.M'nin (34) üzerinde satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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