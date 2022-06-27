Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bölgeye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Uluderbent Mahallesi'ndeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, adreslerde 1698 kök Hint keneviri ele geçirdi, A.K. (42), H.Y. (66) ile M.S'yi (43) gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve H.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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