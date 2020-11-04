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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 04.11.2020 13:24 | Son Güncelleme

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde yabancı uyrukluların yaşadığı bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, evdeki 4 kişiyi gözaltına aldı. İkamette yapılan aramada, 90 parça halinde 640 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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