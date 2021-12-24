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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

24.12.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin (48) Delemenler Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 1 çalıntı motosiklet, 1 tabanca, 14 mermi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 lira, 191 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

- Evinde 300 gram esrar bulunan şüpheli aranıyor

Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda da S.E'nin Baklacı Mahallesi'ndeki evi ile bir metruk binada arama yapıldı.

Aramada 300 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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