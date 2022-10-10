YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

10.10.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Durdurulan şüphelilerin üzerinde, ev ile ikametlerinde arama yapan ekipler, 54 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 23 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.U. (46) ile M.D. (52) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıManisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Manisa uyuşturucu şehzadeler ilçesi

Manisa Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:02
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:04
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.