Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Durdurulan şüphelilerin üzerinde, ev ile ikametlerinde arama yapan ekipler, 54 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 23 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.U. (46) ile M.D. (52) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

