YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi tutuklandı

05.11.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 4 ay süren takip çalışması yaptı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B.(26), M.B.(37), M.K.(56), R.S.(51), Ü.U.(41), A.Y.(19), E.E.T.(17) gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, çeşitli miktarda ve gramda metamfetamin, esrar, sentetik ecza, tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındıManisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
cezaevi polis

Manisa Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:35
Öğle
12:59
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Coşkun Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.