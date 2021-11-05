Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 4 ay süren takip çalışması yaptı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B.(26), M.B.(37), M.K.(56), R.S.(51), Ü.U.(41), A.Y.(19), E.E.T.(17) gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, çeşitli miktarda ve gramda metamfetamin, esrar, sentetik ecza, tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz