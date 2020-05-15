Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesi acil servisine yakınları tarafından getirilen 8 aylık Alparslan Demir'in yanık tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine kaldırılmasına karar verildi. Bebek, ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan yaptığı açıklamada, yetkililere teşekkür ederek "Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için helikopter ambulans ilçemize yönlendirilmiştir. Zaman ile yarış halinde olan hastamızın Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile Ankara iline nakli gerçekleştirilmiştir. Hastamıza acil şifalar dilerim." dedi.

