YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da üzüm üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler aranıyor

Manisa'da üzüm üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler aranıyor

22.09.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da üzüm üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler aranıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 7 çiftçiye kendini tüccar olarak tanıtıp, üreticilerin toplam 64 ton kuru üzümünü alıp ortadan kaybolan şüpheliler aranıyor.

İddiaya göre, H.H.K (34) ve F.Ü. (32) ilçeye bağlı Taytan ve Yenipazar mahallelerindeki üzüm üreticilerine kendilerini tüccar olarak tanıtıp, 7 üreticiyle 64 ton kuru üzümlerini 768 bin lira karşılığında alacakları konusunda anlaştı.

Şüpheliler, üreticilere kuru üzümlerinin bedellerini mobil bankacılık uygulaması üzerinden Elektronik Fon Transferi (EFT) ile gönderdiklerini, ancak transfer işleminin bankalarının mesai saati bittikten sonra yapıldığı için paralarının takip eden ilk mesai saatinde hesabına geçeceğini belirterek, kuru üzümleri yükledikleri kamyonlarla mahalleden ayrıldı.

Aradan zaman geçip, mesai saatleri içinde paralarının hesaplarına yatmadığını gören çiftçiler, dolandırıldıklarını düşünerek jandarmaya başvurdu.

Şüphelilerin üreticilerin yanından ayrıldıktan sonra verdikleri EFT talimatını iptal ettikleri anlaşıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden F.Ü, 45 S 6958 plakalı kamyonette 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakalandı. Kuru üzümler, sahibine teslim edildi.

Diğer şüpheli H.H.K'nin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındıManisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Şüpheli Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
13:08
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Akdur Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
İrier Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.