Manisa'da vince çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Medar Mahallesi çevre yolunda seyreden 09 EC 511 plakalı otomobilin sürücüsü F.G, kavşaktan dönmekte olan 34 ET 9940 plakalı R.D. (50) yönetimindeki vince çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü F.G, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vinç sürücüsü R.D. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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