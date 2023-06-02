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Manisa'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

02.06.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalanmasının ardından tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütleriyle ilgili istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat timlerince gerçekleştirilen operasyonda A.Ş, Alaşehir'de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

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Manisa Balıkesir Alaşehir jandarma operasyon

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