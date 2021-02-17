Manisa'da yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli, bir grubun saldırısı sonucu yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi 155 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bu sırada itfaiye ekipleriyle mahalledeki bazı kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Darbedilen itfaiye eri N.E yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ekibi tarafından ayakta tedavi edilen N.E, karakola giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan olay sırasında bir itfaiye aracı da hasar gördü.

