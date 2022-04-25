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Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı

25.04.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi ediliyor.

İlçeye bağlı Poyraz Mahallesi yol kenarında yaralı halde bir karaca gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliğine bildirdi.

DKMP görevlileri tarafından teslim alınan karaca, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ayaklarının kırık olduğu tespit edilen karacaya bir aracın çarpmış olabileceği değerlendiriliyor.

Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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