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Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 20.11.2020 23:54 | Son Güncelleme

Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinden 8'i serbest kalırken, T.V. ile O.Y. isimli 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen 7 ayrı noktadaki adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

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