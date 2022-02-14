Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce 6 iş yerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda 36 hard disk, 1 server cihazı, 3 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, bilgisayar kasası ve bahis oynatmaktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.



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