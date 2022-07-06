YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Manisa'da "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

06.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Manisa'da "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün trafikte "yol verme" tartışması sonrası çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Kemiklidere Mahallesi'nde yaşanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 Suriye uyruklunun Dilek Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan 3'ü taburcu edildi, T.B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dün trafikte yaşanan tartışma sonrası çıkan kavgada D.C. (64), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20) yaralanarak hastaneye kaldırılmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Manisa'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldüManisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü
Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıAksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Türkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldıTürkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.