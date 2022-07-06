Manisa'da "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün trafikte "yol verme" tartışması sonrası çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Kemiklidere Mahallesi'nde yaşanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 Suriye uyruklunun Dilek Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan 3'ü taburcu edildi, T.B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dün trafikte yaşanan tartışma sonrası çıkan kavgada D.C. (64), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20) yaralanarak hastaneye kaldırılmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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