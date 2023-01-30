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Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

30.01.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi mevkisinde, Murat Erdem Çatal (44) yönetimindeki 20 EC 006 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden İsmail Daban (35) yönetimindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otobüs, yoldan çıkıp önce elektrik direğine sonrasında da meyve bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu. Kamyonet de kontrolden çıkarak karşı yöne geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Mürşide Daban (5), Fatma Daban (3) ve yolcu otobüsünde bulunan Saadet Pökönbarutçu (66), Hande Çınar (6), Himmet Kılınç yaralandı.

Otobüste sıkışan sürücü Murat Erdem Çatal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Manisa Turgutlu otobüs kazası

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