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Manisa'daki ev yangınında babanın ardından 3 yaşındaki oğlu da yaşamını yitirdi

02.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaralanan anne ve 6 yaşındaki kızının tedavileri sürüyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, dün tek katlı müstakil evde çıkan ve baba İbrahim Sancar'ın öldüğü yangında yaralanan 3 yaşındaki Fırat Sancar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vücudunda yanıklar oluşan ve Kula Devlet Hastanesinden İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sancar, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat'ın aynı hastanede bulunan 6 yaşındaki ablası Kader ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine yatırılan annesi Zeliha Sancar'ın (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde İbrahim Sancar'a (37) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, evde bulunan İbrahim, eşi Zeliha, çocukları Fırat ve Kader Sancar yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılmış, İbrahim Sancar müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Diğer yaralılar ise İzmir ve Manisa'daki hastanelere sevk edilmişti.

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