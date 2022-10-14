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Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

14.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci ve kadın yapılanmalarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen ve 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte örgütün öğrenci ve kadın yapılanmalarında faaliyet gösterdiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 10 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Aramalarda bulunan cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayarlar ile örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 avro ile 122 bin 235 liraya el konmuştu.

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fetö Manisa operasyon

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
13:01
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:58
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

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