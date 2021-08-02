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Manisa'daki iki baraja 25 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

02.08.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki iki baraja 25 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına 25 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında balıkları gölete bıraktıklarını bildirdi.

Balıkçılığın sürdürülebilirliğinin ancak kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğuna işaret eden Köse, 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmamasını istedi.

Etkinliğe Demirci Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Kılavuzlar Mahalle Muhtarı Mesut Özçelik ile Ayvaalan Mahalle Muhtarı Yusuf Çakırçoban da katıldı.

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