Manisa'daki jeopark alanında ayak izi ve küllerin geçmişi araştırıldı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Yiğit Karakuzu, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanındaki volkanik arazide yer alan insan ayak izleri ve küller üzerinde bilimsel çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Ayak izleri ve küller milattan önce 3 bin 300 ila 3 bin yıl aralığında bir yaşa sahip. Kanlıkaya duvar resimleriyle ayak izlerinin aynı döneme ait olması yüksek ihtimal." dedi.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesinden akademisyenlerin oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ile kaya resimlerini inceledi.

Buluntular üzerinde iki ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini "Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama" adlı makalede yayımladı.

Ayak izlerinin Çakallar Volkan Konisi'nin aktif olduğu tarihlere ait olduğuna işaret eden bilim insanları, dönemin insanlarının volkanik patlamalara tanıklık ettiğini ve bunu resimlerle kayalara kaydettikleri görüşünü dile getirdi.