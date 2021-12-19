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Manisa'daki şenlikte vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı

19.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki şenlikte vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı

MANİSA (AA) - Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneğince düzenlenen şenlikte vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi.

Laleli Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen etkinliğe Manisalılar, soğuk havaya rağmen ilgi gösterdi.

Şenlikte 1 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar kemençe ve tulum eşliğinde horon oynadı.

Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Başkanı İsmail Aydın, etkinliğe yurt dışından da davetlilerin katıldığını belirterek, "Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği olarak kültürlerin birleşmesini arzu ettik. Yani buradaki horon oyunundan sonra halay da çekilmesi bir anlam taşıyordu ve bu önemli bir mesajdı." diye konuştu.

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