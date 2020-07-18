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Manisa’dan çalındı, Bursa’da bulundu

BURSA HABERLERİ  | 18.07.2020 07:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen ekip plaka sorgusu yaptı.

Manisa’dan çalındı, Bursa’da bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen ekip plaka sorgusu yaptı. Otomobilin yaklaşık 1 ay önce 175 kilometre uzaklıktaki Manisa ilinde çalındığı tespit edildi.
Edilen bilgilere göre, Bursa caddesi üzerinde kapıları açık bir vaziyette terk edilmiş bir araç fark eden emniyet ekipleri, aracın plakasını sorguladı.
Yapılan sorguda 07 DEK 08 plakalı aracın Nilgün A. İsmine kayıtlı olduğu ve Manisa Kırkağaç’tan çalındığı anlaşıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç üzerinde parmak izi taraması yaparak, aracın kim yada kimler tarafından çalındığını belirlemeye çalışırken, araç, hangi amaçla çalınıp, ilçede hangi amaçla terk edildiğinin anlaşılabilmesi için inceleme yapmak üzere, çekici ile otoparka götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Manisa’dan çalındı, Bursa’da bulundu

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