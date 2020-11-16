Manisa’dan İzmir’e uzanan saç ekimi öyküsü

Başarılı bir saç ekimi yaptırmak isteyenlerin büyük bir arayışa girmesine rağmen bazı kişilerde sonuç beklenenin aksine olabiliyor. Saç ekimi için bir çok saç ekim merkezini araştıran; ancak Manisa’dan gelerek Özel Demiderm Polikliniğini tercih eden Zeki Yürük, "Saç ekiminden sonra özgüvenim yükseldi. Daha sonra gardırobumu değiştirdim. Yıllar sonra bugün ilk defa takım elbise giydim" dedi. Özel Demiderm Polikliniği Saç Ekim Direktörü ve Yöneticisi Yasemin Gülgör de, saç ekimi yapılacak sağlık kuruluşunu seçerken iyi fiyat ve yapılan reklamlara inanılmamasını, mutlaka sağlık kuruluşunun daha önceki yaptığı saç ekimlerinin incelenmesi gerektiğini ve operasyonu gerçekleştiren ekibin sağlık merkezinin kendi ekibi olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Manisa’da yaşayan 38 yaşındaki Zeki Yürük’ün saçları 27-28’li yaşlarda dökülmeye başladı. 4 yıl önce İstanbul’dan Manisa’ya yerleşen Zeki Yürük’ün saç ekimi yapıp yaptırmamayla ilgili kararsızlıkları vardı. Daha sonra ekim yaptırmaya karar veren Yürük, "Çok kararsızdım. Çevremde olumsuz örnekler vardı. Bir arkadaşım Yasemin Hanım ile tanıştırdı. Kendisi bana daha önce ekim yapan kişilerin fotoğraflarını gösterdi. Bir gün kendisi ile görüşmeye geldik; ama ben buraya saç ekimi yaptırmak için gelmedim. Sadece bilgi almak için geldim. Benim fikirlerim değişti. Şimdi saç ekiminden oldukça memnunum" dedi. Saç ekiminden önce olduğundan daha yaşlı gözüktüğünü belirten Zeki Yürük, "Şimdi kendime bir özgüven geldi. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Önceden takım elbise giymezdim. Şimdi takım elbise giymeye başladım. Bu beni çok mutlu ediyor” dedi.

"Mağdur olabilirsiniz" uyarısı

Bir arkadaşının da kendi referansıyla Yasemin Hanım’a geldiğini belirten Zeki Yürük, "Ancak arkadaşım Özel Demiderm Polikliniği ile fiyatta anlaşamadıkları için Manisa’da çok daha ucuza yapan bir polikliniği tercih etmiş; ancak saç ekimi hiç tutmamış. Bendeki değişimi görünce çok şaşırdı. Sonra kendisi de bu işlemler için iyi polikliniğin seçilmesinin önemini anlamış oldu. Bende saç ekimi düşünen kişilere diyorum ki. Eğer probleminiz varsa mutlaka saç ekimi yaptırın ama çok iyi bir araştırma yapın" dedi.

"Günümüzde merdiven altı yerlerde saç ekimi yapan yerler var"

Özel Demiderm Polikliniği Saç Ekim Direktörü ve Yöneticisi Yasemin Gülgör de, "Saç ekimi cerrahi bir işlemdir. Mutlaka ameliyathane ortamında, doktor gözetiminde, steril koşullarda, tecrübeli bir ekiple yapılmalıdır. Saç ekimi yaklaşık 8-10 saat kadar süren bir işlem olduğu için hastanın da bu süre boyunca rahat etmesi gereken ortam hazırlanmalıdır. Günümüzde merdiven altı yerlerde saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden hastalar saç ekimi yaptırmadan önce sağlık kuruluşunun referanslarını, ekibini, ve ameliyathanelerinin olup olmadığını iyi araştırmalıdırlar. Ayrıca tüm ekibin sağlıkçı olması ve ekipte doktor bulunmasının önemli olduğun unutulmamalıdır. Saç ekimi yapılan sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlandırılmış olmalıdır" dedi.

