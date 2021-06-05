Manisalı 4 çocuk annesi tır şoförü Ayla Ercan, ilk uzun yol seferine hazırlanıyor

Ağır vasıta kullanırken kendini çok rahat hissettiğini belirten Ercan, "Bir kadın olarak tır sürmek güzel bir duygu. Özellikle meslektaşlarım dediğim arkadaşlarımdan çok güzel fikirler ve görüşler alıyorum. Merakla bakıyorlar. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok diye düşünüyorum." dedi.

Ayla Ercan, AA muhabirine, daha önceden otomobilin yanı sıra minibüs ve kamyonet gibi araçları kullandığını ancak işlettiği kreşi devredip, lojistik sektöründe çalışmaya başlayınca, ağır vasıtalara ilgisinin arttığını anlattı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi içindeki fabrikalar arasında tırıyla yük taşıyan Ayla Ercan, iki ay sonra yapacağı Gebze seferi için de hazırlık yapıyor.

Burada patronu Baran Tanış'ın da önerisiyle "Her zaman aklımın bir köşesindeydi" dediği ağır vasıta şoförlüğü için kolları sıvayan Ercan, CE sınıfı ehliyet aldı.

Şimdilik Manisa'daki fabrikalar arasında konteyner taşıdığını ancak ilk uzun yol deneyimini heyecanla beklediğini dile getiren Ayla Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabrikalara gittiğimde tepkiler çok güzel. Öncelikle şaşırıyorlar. Özellikle konteyner kapaklarını kapatmada bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Erkek gücünün olması gerektiğini düşünüyorlar. Bazen sıkıştığım noktalarda destekleri oluyor. İlk uzun yolumu 2 ay sonrası Gebze tarafına planladık. Çünkü uzun yol araçları daha farklı. Benim kullanacağım tırı 2 ay sonra teslim alacağız. Tabii ki uzun yola başlayacağız. Şu an için Manisa içerisindeyiz."

- "Sıradaki hayalim lojistikte isim yapmak"

Ercan, 3 kızı ve bir oğluyla yalnız yaşadığını anlatarak, "Çocuklarımın hem anneleri hem babaları oldum. O yüzden tır şoförlüğüyle ilgili çocuklarımda ön yargı çok fazla oluşmadı açıkçası. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Sıradaki hayalim lojistikte isim yapmak." ifadelerini kullandı.

- "İlk başlarda insanlar yadırgadı"

Ayla Ercan'ın çalıştığı lojistik firmasının sahibi Baran Tanış da Ayla Ercan firmasına geldiğinde şoförlüğe ilgisini fark ettiğini ifade ederek, "Ayla Hanım'ın direksiyonunun iyi olduğunu gördük. Tır kullanmayı önerdiğimizde memnuniyetle kabul etti. Ondan sonraki süreçte kendini geliştirdi. Kendisini de benimsetti buradaki insanlara. İlk başlarda insanlar biraz yadırgadı gibi bir bayanın tırda ne işin var yapabilir mi? Tabiri caizse derler ya kadın elinin hamuruyla erkek işine karışmasın ama Ayla Hanım bu işin üstesinden yeterince hakkıyla geldi. Firmamda yıllardır çalışan tecrübeli erkek şoförler var ama bazıları kısa dorse kullanamıyorlar ama Ayla Hanım kısa dorseyi kullanabiliyor. Şimdiye kadar bir zorluk yaşamadı." sözlerine yer verdi.

