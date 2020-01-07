YURTHABER
  4. Manisalı bağcılara 9 milyon TL destek

Manisalı bağcılara 9 milyon TL destek

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

2019 yılında bağlarına feromon asmak suretiyle Biyoteknik Mücadele yapan bağcıların hesaplarına, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri yatırıldı.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2019 yılı hak edişi olarak Manisa’da Biyoteknik Mücadele yapan 5 bin 380 üzüm üreticisine toplam 9 milyon TL tutarında destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.İl Müdürü Öztürk, Biyoteknik Mücadele uygulayan üreticilerin arazi tespiti ve fatura kontrolleri gibi işlemlerini mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları çalışmalarla tamamladıklarını ve bunun ardından hazırlanan ödeme icmalleri doğrultusunda 2019 yılı ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.Metin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Biyoteknik Mücadele uygulayan üreticilere dekar başına 50 TL destekleme verdiğini kaydetti.

Manisalı bağcılara 9 milyon TL destek

2019 yılında bağlarına feromon asmak suretiyle Biyoteknik Mücadele yapan bağcıların hesaplarına, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri yatırıldı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2019 yılı hak edişi olarak Manisa’da Biyoteknik Mücadele yapan 5 bin 380 üzüm üreticisine toplam 9 milyon TL tutarında destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.
İl Müdürü Öztürk, Biyoteknik Mücadele uygulayan üreticilerin arazi tespiti ve fatura kontrolleri gibi işlemlerini mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları çalışmalarla tamamladıklarını ve bunun ardından hazırlanan ödeme icmalleri doğrultusunda 2019 yılı ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.
Metin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Biyoteknik Mücadele uygulayan üreticilere dekar başına 50 TL destekleme verdiğini kaydetti. Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla, kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması, tarım ilacı kalıntısı olmayan güvenli gıda eldesi için Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapıldığına vurgu yapan Öztürk, “Bu destekten Manisalı tüm bağcıların yararlanmasını istiyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa şu anda Türkiye’de Biyoteknik Mücadele uygulayan İller arasında birinci sıradadır. Ancak bunu yeterli görmüyoruz, önümüzdeki yıllarda Biyoteknik Mücadele yapılan alan ve kişi sayısının arttırılması öncelikli hedefimizdir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Alaşehir Devlet Hastanesine yeni başhekimAlaşehir Devlet Hastanesine yeni başhekim
Salihli’de kamyoncu esnafı dertlerini anlattıSalihli’de kamyoncu esnafı dertlerini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:21
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Ada Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yeni Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor

Salihli’deki ikinci el eşya pazarına büyük ilgi

Salihli’deki ikinci el eşya pazarına büyük ilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.