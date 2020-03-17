Manisalı berber ve kuaförlere maske dağıtıldı

Manisa’da korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlarla her zaman iç içe olan berberlere ve kuaförlere Berberler ve Kuaförler Odası tarafından maske dağıtıldı.

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri artırıldı. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, Manisa İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince üretilen maskeleri üyelerine dağıtmaya başladı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Ali Bartu, “Bütün üyelerimize maske ulaştırmaya çalışıyoruz. Maskeleri diktiriyoruz. Herkese yetecek kadar maskemiz var. Tabi ki tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu korona virüs çok berbat bir virüs. Dünyayı etkiledi. Bizleri de etkilemeye başladı. Ama bizlerin kapanma durumları yok. Federasyon başkanımızla görüştük. Sağlık Bakanlığıyla yaptığı görüşme sonrasında kuaförlerin ve berberlerin şuan için kapanmayacağını söyledi. Hijyene çok önem verdiklerini ifade ettiler. Hakikaten meslektaşlarımız hijyene çok öneme veriyor. Önem vermek zorundayız çünkü halkımızın içindeyiz. Bu şekilde virüsü atlatmaya çalışacağız. Tedirgin olmamıza gerek yok. İnşallah daha da güzel olur. Üyelerimiz bizden ne isterse yapacağız. Bir ilaç firmasıyla anlaşmaya çalışacağız. İş yerlerimizi dezenfekte edeceğiz. Üyelerimizde de dezenfekte etmeye çalışsınlar” diye konuştu.

