YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisalı bir emekli, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisalı bir emekli, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

MANİSA HABERLERİ  | 13.04.2020 13:49 | Son Güncelleme

Manisalı bir emekli, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Mehmet Şahan, aldığı bayram ikramiyesini "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Köprübaşı ilçesine bağlı Temrek Mahallesi'nde ikamet eden Bağkur emeklisi Mehmet Şahan, evine bayram ikramiyesini vermeye gelen polislerden rica ederek paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırılmasını talep etti.

Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Mehmet Şahan'ın talebi üzerine banka şubesine giderek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" hesap numarasına ikramiye bedelini yatırdı.

Mehmet Şahan yaptığı açıklamada, "Devletimiz sağ olsun, bize her bayramda ikramiye veriyor. Ben eşimle birlikte yaşıyorum. Başka kimsemiz yok bu hayatta. Bizim devletimiz, her şeyimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için bağışladım. Devletimiz var olsun." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
Anahtar Kelimeler:
bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Köprübaşı Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Manisa Mehmet Şahan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Manisa Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:16
İkindi
16:56
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

İlginizi Çekebilir

Vali Deniz Bakan Soylu’nun video konferans toplantısına katıldı

Vali Deniz Bakan Soylu’nun video konferans toplantısına katıldı

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

Uzmanından korona ile mücadelede uzak durulacak besinler

Uzmanından korona ile mücadelede uzak durulacak besinler

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.