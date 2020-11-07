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Manisalı Cimnastikçilerden uluslararası başarı

MANİSA HABERLERİ  | 07.11.2020 16:22 | Son Güncelleme

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda Milli Takım forması altında yarışan Manisa BBSK sporcuları Selin Özermiş ve Yudum Atan 12-14 yaş kategorisinde şampiyon oldu.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda Milli Takım forması altında yarışan Manisa BBSK sporcuları Selin Özermiş ve Yudum Atan 12-14 yaş kategorisinde şampiyon oldu. 15-17 yaş kategorisinde yarışan sporcular, Şimal Sayman ve Okay Arsan da, aynı turnuvada çiftler kategorisinde ikincilik elde etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yetişen ve Milli Takım için mücadele eden sporcular, hem Manisa BBSK’yı hem de Türk Milletini bir kez daha gururlandırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları, uluslararası turnuvalarda elde ettikleri önemli derecelerle, Tütkiye’yi bir kez daha sevindirdi. Bu kapsamda aerobik cimnastik sporcuları, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda, Milli Takım adına yarıştılar ve gösterdikleri başarılı performanslarla, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdılar. 12-14 yaş kategorisindeki sporcular Selin Özermiş ve Yudum Atan çifti, katıldıkları ilk uluslararası organizasyonda 19.25’lik dereceyle turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvaya bir üst yaş kategorisinde katılan sporcular, Şimal Sayman ve Okay Arsan ise 15-17 yaş grubunda elde ettikleri 19.90’lık dereceyle organizasyonu ikincilikle tamamladı.
Türk Milli Takımı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Cimnastik Antrenörü Mehmet Ali Ekin, turnuvada elde edilen derecelerin mutluluğunu yaşarken, sporcuların elde ettikleri bu dereceyle Sanal Gençlik Festivali’ne (United Through Sports) katılmaya hak kazandıklarını da dile getirdi.

İlk tebrikler başkanlardan
Uluslararası turnuvada gösterdikleri mücadele ve elde ettikleri başarılarla hem kulübü hem de Türk ulusunu gururlandıran sporcuları ilk olarak kutlayan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü oldu. Başkan Ergün ve Kulüp Başkanı Güzgülü, milli forma çatısı altında gerçekleşen bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.

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