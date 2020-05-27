Manisalı Yiğit Kerem'e Fenerbahçe kancası

Genç ve potansiyeli olan yıldız adaylarını kadroya katmak isteyen sarı-lacivertlilerin ay-yıldızlı formayı 10 kez sırtına geçiren futbolcu için Manisa FK yönetiminin kapısını çaldığı belirtildi.
Manisa temsilcisinde Aralık 2019'da profesyonel yapılıp 2 Türkiye Kupası maçında şans bulan Yiğit Kerem'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, daha önce TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur'a da talip olmuştu.
(DHA)
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