YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’nın dört bir yanında asfalt ve yol çalışması

Manisa’nın dört bir yanında asfalt ve yol çalışması

MANİSA HABERLERİ  | 01.07.2020 15:24 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bir çok noktada asfalt ve yol çalışması aynı anda devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’ye bağlı Sayık Mahallesinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesinde de trafik güvenliğini arttırmak amacıyla yol çizgi çalışmaları gerçekleştirdi.Sayık Mahallesinin asfalt sevinciYeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bir çok noktada asfalt ve yol çalışması aynı anda devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’ye bağlı Sayık Mahallesinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesinde de trafik güvenliğini arttırmak amacıyla yol çizgi çalışmaları gerçekleştirdi.

Sayık Mahallesinin asfalt sevinci
Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Demirci’ye bağlı Sayık mahallesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Yolda yer alan virajlarda da genişletme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyet nedeniyle kurban kestiğini dile getiren Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz, "Uzun zamandır yolumuz çok bozuktu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla çalışmalara başlandı. Yolda 1. ve 4. virajlardaki ölüm virajları da yapılan çalışmalar ile düzeltilip tehlike en aza indiriliyor. Çalışmalarda emeği geçen Büyük Başkan Cengiz Ergün ve sahadaki personele şahsım ve köylülerim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Alaşehir’de yollar daha güvenli
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Daha önce sıcak asfalt atılan Hacıaliler Mahallesinde yol çizgileri de çekildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile yol daha güvenli hale getirildi. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Hacıaliler Mahalle Muhtarı Özer Demir, mahalleye kazandırılan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.