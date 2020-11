Manisa’nın ilçelerinde de hayat 09.05’te durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle anıldı.

Manisa’nın Salihli, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Salihli’deki tören

Salihli’deki anma töreni Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen anma programı Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ile siyasi parti, kurum ve kuruluşların anıta çelenk sunmasıyla başladı. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken, Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Duygu Aydın, Zehra Nur Bektaş ve Melek Bat, Atatürk ile ilgili şiirler okudu.

Anma Programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Tarih Öğretmeni Mehmet Ünver, “Bugün, devletimizin kurucusu istiklal mücadelemizin lideri aziz Atatürk’ü vefatının 82.yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle yad ediyoruz” dedi. Ünver “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömrüne birçok başarıya sığdırmış, bu süre zarfında sayısız ilklere imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk Tarihine mühür vurmuştur. Her kararında, her icraatında, her adımında Türk Milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir” diye konuştu. Anma programına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.