Manisa’nın yer altındaki hazinesi traverten

Kula’daki tesislerinden çıkarılan travertenlerin büyük bölümünü doğrudan işlenmiş olarak ihraç ettiklerini belirten Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Türkiye’de bu sektörde 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan en büyük firmayız. Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz" dedi.

3 bin yıllık jeoparkı, Peri Bacaları ve tarihi evleriyle turizmin gözbebeği ilçesi olan Kula, son yıllarda doğal taş madencilik sektöründe de ön plana çıkmaya başladı. Dünya doğal taş rezervinin yüzde 35’ine sahip Türkiye’nin madencilik sektöründe önemli şehirlerinden olan Manisa’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Cemar Traverten-Mermer, Kula’daki 900 bin metrekarelik alanı kaplayan ve 300 metre derinliğe inen ocağında, 270 milyon metreküplük rezervle dünyanın en büyük traverten ocaklarından birine sahip. Ocakta, dev traverten blokları iş makinesi yardımıyla önce kaynaktan ayrılıyor. Blok taşlar daha sonra iş makinesiyle kamyonlara yükleniyor. Fabrikaya taşınan traverten bloklar daha sonra kesilerek plaka haline getiriliyor. Cilalama ve dolgulama gibi işlemlerden geçen plakalar istenilen ebatta kesilerek satışa hazır hale getiriliyor. Kula’daki ocak hakkında bilgi veren Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Öksüz, 3. kuşak olarak bu sektörde faaliyetini sürdürmekte. 280 hektar arazi üzerine kurulu bir tesisimiz var. Bu tesis gerek metrekare ve ocak büyüklüğü, gerekse rezerv bakımından dünyanın en büyük rezervine sahip bir ocaktır. Aynı zamanda gururla söylüyoruz. Türkiye’de bu sektörde 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan en büyük firmayız. Ülke ekonomisine ve istihdama katkı yapıyoruz. Her geçen gün faaliyetlerimiz genişleyerek devam ediyor. Bu faaliyetlerimizi daha kaliteli ve geniş bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çeşitli kademelerde yaklaşık 500’ü aşkın personel ile çalışıyoruz" dedi.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA’YA

İhracat yapılan ülkeler hakkında konuşan Yalçın, "Şu anda en fazla Avrupa kıtasına ihracat yapıyoruz. Güney Amerika ve Asya ülkelerinde de ihracat yaptığımız ülkeler var. Avrupa’da en fazla ihracat yaptığımız ülke ise Fransa. Satış ve pazarlama departmanımız ile Dünya ve Türkiye’deki pazar payımızı genişletmek için araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Emin adımlarla ilerliyoruz. Bütün fuarlarda bulunuyoruz. Bu sektörde dünyanın iki tane büyük fuarı var. Bir tanesi İtalya Verona’da, diğeri ise İzmir Fuarı’dır. Biz İzmir’de de İtalya’da da ana sponsor olarak yer aldık. Yaklaşık 1 ay önce İzmir Fuarı’nda da çok güzel bir standımız vardı. Burada büyük led ekranlarda yaptığımız çalışmaları anlatan reklam filmlerini yayınladık. Bu projemiz katılımcılar tarafında da çok beğenildi. Fuar faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

