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Manisaspor amatöre düştü

08.04.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilen Manisaspor, bitime 4 hafta kala amatör kümeye düştü.

Manisaspor amatöre düştü

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 16'da penaltıdan Cemre ile 57 ve 80'de Furkan attı.

Manisaspor'a 47'de dakikada Oğuzhan ve 78'de Muammer Umut'un golleri yetmedi.

Ligde bu skorla bitime 4 hafta kala 12 puanla son sırada kalan Manisaspor'un 37 yıl sonra Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Siyah-beyazlı futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden; 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Manisaspor, geçen yıl amatöre gerilemesine rağmen corona virüs pandemisiyle küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtulmuştu.

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