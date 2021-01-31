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Manisaspor’da 3 imza daha

31.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Manisaspor Yönetim Kurulu ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un büyük uğraşları sonrası kaldırılan transfer yasağının ardından dün 3 oyuncu ile sözleşme imzalayan Manisaspor bugün 3 oyuncuya daha imza attırdı.Manisaspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Bülent Ataman’ın raporu sonrası Manisaspor’da daha önce forma giyen ve daha sonra sırasıyla Bolçova Yaşamspor, Of Spor, Bergama Belediyespor ve son olarak Isparta 32’de forma giyen forvet Oğuzhan Palaz, Denizlispor, Fethiyespor, Giresunspor, Balıkesirspor, Mamak FK, Karacabey Belediyespor ve Sökespor formaları giyen sol bek Uğur Aktaş ve Altay, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor formaları giyen stoper Çağrı Buğra Dişsiz ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Manisaspor Yönetim Kurulu ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un büyük uğraşları sonrası kaldırılan transfer yasağının ardından dün 3 oyuncu ile sözleşme imzalayan Manisaspor bugün 3 oyuncuya daha imza attırdı.
Manisaspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Bülent Ataman’ın raporu sonrası Manisaspor’da daha önce forma giyen ve daha sonra sırasıyla Bolçova Yaşamspor, Of Spor, Bergama Belediyespor ve son olarak Isparta 32’de forma giyen forvet Oğuzhan Palaz, Denizlispor, Fethiyespor, Giresunspor, Balıkesirspor, Mamak FK, Karacabey Belediyespor ve Sökespor formaları giyen sol bek Uğur Aktaş ve Altay, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor formaları giyen stoper Çağrı Buğra Dişsiz ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Murat Yörük ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un hazır bulunduğu törenle resmi sözleşmeye imza atan Oğuzhan Palaz, Uğur Aktaş ve Çağrı Buğra Dişsiz siyah-beyazlı formayı giyerek poz verdiler.

Kulüp Başkanı Murat Yörük: “Transferlerimiz devam edecek”
Yeni transferler hakkında konuşan Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, “Dün Berkin, Hasan ve Bünyamin’i kadromuza katmıştık. Bugün ise Oğuzhan, Uğur ve Çağrı’yı kadromuza kattık. Tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncuyu kadromuza katarak gücümüze güç kattık. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek.” dedi.

Oğuzhan Palaz: "Yuvama dönüğüm için mutluyum"
Yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Oğuzhan Palaz, "Manisaspor’da güzel günler geçirdim. Sonra bir ayrılık yaşadım. Ama kalbim hep buradaydı. Tekrardan yuvama döndüğüm için mutluyum. Şükürler olsun. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisaspor’un başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte var gücümle mücadele edeceğim" dedi.

Uğur Aktaş: "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
Tecrübeli oyuncu Uğur Aktaş, "Manisaspor’dan trasnfer teklifi aldığım an düşünmeden evet dedim. Manisaspor, Türk futboluna değer katan kulüplerin arasında. Yetiştirdiği oyuncular ile adından sıkça söz ettiren bir kulüp. Böyle bir kulübün parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Oğuzhan arkadaşımın dediği gibi, takımımızın başarısı için var arkadaşlarımla birlikte var gücümle çalışacağım. Bizlere güvenen ve bu şanlı formayı emanet eden Başkanımız, Hocamız ve sportif direktörümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çağrı Buğra Dişsiz: "Manisaspor’un başarısı için canla başla mücadele edeceğim"
Yeni transferlerden Çağrı Buğra Dişsiz ise şunları söyledi: "Manisaspor gibi bir camianın parçası olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Bu şanlı takım için sahada canla başla mücadele edeceğim. Bu şansı bize veren başkanımıza, hocamıza ve sportif direktörümüze çok teşekkür ediyorum. Banan inananları asla mahçup etmeyeceğim."

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