Mantarın büyüklüğüne şaşırdı, şapka gibi kafasına geçirdi

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde dağda bulunan mantar görenleri şaşırttı, mantarı bulan vatandaş ’şapka olur mu’ diyerek kafasına geçirdi. Süleyman Alerik ile Selami Südüpak birlikte gittikleri Çamlıbel ve Cüzözü dağlarında poşetlerle mantar topladı. Topladıkları iki buçuk kilogram ağırlığındaki dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü. Süleyman Alerik bulduğu mantarları, ’sezonun rekoru bunlar’, ’şemsiye bunlar’ diyerek benzetmelerde bulundu. Mantarı kafasına geçirip büyüklüğüne şaşıran Südüpak, çevredeki vatandaşların yüzünü gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.

