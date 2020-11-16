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  4. Mantının tahtını salladı! Kapış kapış gidiyor

Mantının tahtını salladı! Kapış kapış gidiyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.11.2020 07:19 | Son Güncelleme:
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Mantının tahtını salladı! Kapış kapış gidiyor

Yöresel tatlarımızdan biri olan Boyabat ezmesi, son zamanlarda özellikle turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kilosu 80 liradan satılan Boyabat ezmesi, Sinop'un mantısını solladı.

Sinop, her yaz olduğu gibi bu yaz da ziyaretçilerinden tam not almaya devam ediyor. Tarihi ve turistlik alanları ve mantısıyla gündem olan Sinop son günlerde Boyabat ezmesiyle adından sıkça söz ettiriyor.

TÜM TÜRKİYEYE NAM SALDI

Tersane mevkisinde küçük bir dükkânda günlük olarak üretilen Boyabat ezmesi Sinop'un önemli yiyeceklerinden biri haline geldi. Lezzetiyle tüm Türkiye'ye nam salam Boyabat ezmesi, Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderiliyor.
Uzun yıllara dayanan şekercilik birikimi ile Sinop’un ve Boyabat’ın şekercisi haline gelen Şekerci Mehmet Gürbüz, 6 yıldır Sinop’ta hizmet vermekte.

'KİLOSU 80 TL'

Boyabat ezmesinin yurdun dört bir yanından büyük talep gördüğünü söyleyen işletme yetkilisi Serdar Gökceağaçlı, "6 yıldır Sinop’tayız. Daha önceki yıllara oranla bu yıl turlar az geldi. Ancak turların az az gelmesine rağmen bireysel gelen turistler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Buraya gelen müşterilerimize önce günlük olarak yaptığımız ezmelerden ikramlık olarak tattırıyoruz. Ardından müşterilerimiz hediyelik kutulardan beğenirlerse alıyorlar. Boyabat ezmesi yaparken önce fındıklar kavruluyor. Ardından ezilerek odun ateşinde kaynatılan ağdayla karıştırılıyor. Bir saat dinlendirildikten sonra hamur topları haline getirilen Boyabat ezmesinin son olarak da üzerine ceviz konuyor. Şu anda Boyabat ezmesinin kilosu 80 TL" dedi.

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