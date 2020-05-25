Manuel Charr: Mike Tyson’ı, Türkiye’ye getirmek istiyoruz

Efsane boksör Mike Tyson’ın ringlere geri döneceğini açıklamasının ardından bir süredir rakip arayan ve her maç öncesinde Türkiye’de yaptığı hazırlıklarla bilinen WBA Dünya Şampiyonu, Müslüman boksör Mahmoud ’Manuel’ Charr, Tyson’la görüşmelere başladı. Bu maçı Türkiye’de oynamak istediklerini söyleyen Charr, "Türkiye’de şirketleri olan menajerim Christian Jager da Türkiye’yi çok seviyor. Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management’in menajeri Christian Jger ve Bernd Trendelkamp bu karşılaşmayı onaylayarak, Amerika’daki avukatları Pat English aracılığıyla (Dünya Boks Birliği) WBA’ya ilettiler" ifadelerini kullandı.

JAGER: TEKLİFİMİZİ İLETTİK

Christian Jager, Charr için rakip arayışı içinde olduklarını ifade ederek, "2017 yılında kazandığımız WBA Dünya Şampiyonluğu kemerini çeşitli aksilikler nedeniyle bir türlü savunamadık. Dünya Doping Kurulu’nun hatalı test kararı ve ardından koronavirüs krizi, yaptığımız tüm planları alt üst etti. Bu durum bize çok zaman kaybettirdi ancak şimdi her şeye hazırız. Boksun duayeni Mike Tyson’a teklifimizi ilettik. Tyson’un formunun çok iyi olduğu gözleniyor. Yeniden dünyaya güzel bir boks ziyafeti çektirmek için bizi çok heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.