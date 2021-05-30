''Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'yi reddetti''

Fenerbahçe'nin gelecek sezon öncesinde takımın başına getireceği teknik direktör henüz resmi olarak açıklanmazken; Şili basınından Encanha, sarı-lacivertlilerin Manuel Pellegrini'ye teklif yaptığını duyurdu. Bu haberin ardından İspanya'da flaş bir haber gündeme geldi.

"FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR ETTİ"

Real Betis'in başında bulunan 2023 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi olan 67 yaşındaki teknik adama Fenerbahçe'nin önemli bir teklif yaptığı öne sürülmüştü. Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü iddiasına İspanya'dan yanıt geldi. Eldesmarque'nin haberine göre; Manuel Pellegrini bu teklif karşısında Fenerbahçe'ye teşekkür etti ve Real Betis'ten ayrılmayı şimdilik düşünmediğini bildirdi.

"REAL BETIS'TE KALACAK"

Fenerbahçe'nin Manuel Pellegrini'ye olan ciddi ilgisine rağmen Real Betis cephesinin endişelenmesine gerek olmadığı, Şilili teknik adamın takımın başında yoluna devam edeceği vurgulandı.

"YÖNETİMLE YENİ SEZON İÇİN GÖRÜŞTÜ"

Öte yandan Manuel Pellegrini'nin yeni sezon öncesinde hem İspanya Ligi'nde, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri için kadro planlamasını yönetimle görüştüğü, raporuna göre gerekli transfer işlemlerinin yapılmasını istediği belirtildi.