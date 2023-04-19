Manuel Pellegrini Türk yıldıza kafayı taktı! Transfer talimatı 'Onu bana alın'

Milli futbolcu Enes Ünal, İspanyol ekibi Getafe'de gösterdiği performansla alkış toplarken, yeniden transferin gözdesi konumuna geldi. 25 yaşındaki oyuncu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, bu kez Avrupa mücadelesi veren Real Betis'in talip olduğu Bir sonraki sezonun kadrosunu inşa etmeye başlayan Manuel Pellegrini, ilk hedef olarak Enes Ünal'ı belirlediği öğrenildi.

TALİMATI VERDİ

Hücum hattını güçlendirmek isteyen kurt hoca, Enes Ünal'ı mutlaka kadroda görmek istiyor. Kariyerinde Avrupa Kupaları hedefi olan milli oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı öğrenildi. Getafe'nin ise pazarlık masasına oturmak için 25 milyon Euro fiyat biçtiği belirtildi.

32 MAÇTA 14 GOL

Milli oyuncu Enes Ünal bu sezon Getafe forması ile La Liga ve Kral kupası olmak üzere çıktığı 32 resmi maçta 14 gol atarken, 5'de asist yaparak takımına katkı sağladı. Getafe ise topladığı 31 puan ile 15. sırada bulunuyor.

