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Manuel Pellegrini Türk yıldıza kafayı taktı! Transfer talimatı 'Onu bana alın'

19.04.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplamayı başaran milli yıldız Enes Ünal devleri peşine takmaya devam ediyor. Getafe'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncumuz için geçtiğimiz günlerde Villarreal iddiaları ortaya atılırken, bu kez bambaşka bir kulüp gündemde. İşte detaylar...

Manuel Pellegrini Türk yıldıza kafayı taktı! Transfer talimatı 'Onu bana alın'
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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Milli futbolcu Enes Ünal, İspanyol ekibi Getafe'de gösterdiği performansla alkış toplarken, yeniden transferin gözdesi konumuna geldi. 25 yaşındaki oyuncu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, bu kez Avrupa mücadelesi veren Real Betis'in talip olduğu Bir sonraki sezonun kadrosunu inşa etmeye başlayan Manuel Pellegrini, ilk hedef olarak Enes Ünal'ı belirlediği öğrenildi.

TALİMATI VERDİ

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Hücum hattını güçlendirmek isteyen kurt hoca, Enes Ünal'ı mutlaka kadroda görmek istiyor. Kariyerinde Avrupa Kupaları hedefi olan milli oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı öğrenildi. Getafe'nin ise pazarlık masasına oturmak için 25 milyon Euro fiyat biçtiği belirtildi.

32 MAÇTA 14 GOL

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Milli oyuncu Enes Ünal bu sezon Getafe forması ile La Liga ve Kral kupası olmak üzere çıktığı 32 resmi maçta 14 gol atarken, 5'de asist yaparak takımına katkı sağladı. Getafe ise topladığı 31 puan ile 15. sırada bulunuyor.

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