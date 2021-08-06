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Manuş Baba, Hatay'da hayranlarına konser verdi

06.08.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manuş Baba, Hatay'da hayranlarına konser verdi

Şarkıcı Manuş Baba, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Sarılar Mahallesi 3.Yaz Festivali etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Sarılar Mahallesi'nde düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Şarkıcının konserine yoğun ilgi gösteren hayranları, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Konser, Manuş Baba'nın sevilen şarkısı "Eteği Belinde" ile son buldu.

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