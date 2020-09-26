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Manyas MHP’de Taşkın güven tazeledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manyas ilçe örgütünün 13.olağan kongresi Manyas Belediye Kültür salonunda yapıldı.MHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk’ün divan başkanlığında gerçekleşen kongre de tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Nazmi Taşkın yeniden 63 delegenin oyunu alarak MHP Manyas ilçe başkanı seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manyas ilçe örgütünün 13.olağan kongresi Manyas Belediye Kültür salonunda yapıldı.
MHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk’ün divan başkanlığında gerçekleşen kongre de tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Nazmi Taşkın yeniden 63 delegenin oyunu alarak MHP Manyas ilçe başkanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongre de ilçe Başkanı Nazmi Taşkın’ın yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en karanlık bir dönemden geçtiğini, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Genel Başkanımızın sözünden asla çıkmayacağız, MHP’den asla çatlak bir ses çıkmayacaktır. Hedefimiz 2024 Türkiye’sine emin adımlarla yürümek, bunu da başaracağız." Kongreye çevre ilçelerden gelen partililer katıldılar.

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