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Manyas’ta dezenfektan çalışmaları sürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Manyas’ta vaka sayılarındaki artış vatandaşları tedirgin ediyor.

Manyas’ta dezenfektan çalışmaları sürüyor

Manyas’ta vaka sayılarındaki artış vatandaşları tedirgin ediyor. Manyas Belediyesi ilçede dezenfektan çalışmamalarına hız verdi.
Pandeminin ilk başladığı günlerden bugüne aralıklarla dezenfektasyona devam eden Manyas Belediyesi, son günlerde artan vakalar dolayısıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı.
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve parklar ile birlikte ilçe esnaflarının dükkânlarında ilaçlama işlemlerini sürdüklerini açıkladı. Sırt pompası ile dezenfektan çalışmalarını sürdüren personel, çalışmaları sırasında koruyucu giysi kullanıyor.

Manyas’ta dezenfektan çalışmaları sürüyor

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