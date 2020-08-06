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Manyas’ta genel maske denetimi yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında yoğun denetim başlatıldı.Denetimler kapsamında Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın ile ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçe merkeziyle, nüfus yoğunluğu fazla olan kırsal mahallelerde kahvehaneler, internet kafeler, kuaförler, lokantalar, pastaneler ve şarküterileri denetlediler.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında yoğun denetim başlatıldı.
Denetimler kapsamında Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın ile ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçe merkeziyle, nüfus yoğunluğu fazla olan kırsal mahallelerde kahvehaneler, internet kafeler, kuaförler, lokantalar, pastaneler ve şarküterileri denetlediler. KOVİD-19 tedbirleri kapsamında işyerlerinde eksiklik olan işyeri sahipleri uyarıldı ve uyarılar yerine getirilmediği takdirde ceza-i müeyyide uygulanacağı belirtildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, genel anlamda KOVİD-19 tedbirlerine uyulduğunu, bazı esnafların daha titiz davrandığını belirterek kendilerine teşekkür etti. Kaya, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları da uyardı.

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