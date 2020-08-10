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Manyas’ta Kaymakam muhtarlar ve din görevlileriyle kovid19 toplantısı yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Manyas’ta Kovid19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine alınacak önlemler için Kaymakam Kaya başkanlığında yapılan toplantı da muhtarlar ve din görevlilerine alınacak tedbirler aktarıldı.Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından ilk toplantı muhtarlar ile Belediye Kültür salonunda yapılırken, din görevlileri ile ise müftülük toplantı salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Manyas’ta Kovid19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine alınacak önlemler için Kaymakam Kaya başkanlığında yapılan toplantı da muhtarlar ve din görevlilerine alınacak tedbirler aktarıldı.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından ilk toplantı muhtarlar ile Belediye Kültür salonunda yapılırken, din görevlileri ile ise müftülük toplantı salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Muhammed Kaya, muhtarlar ve din görevlilerinden sosyal mesafe kuralları ile maske takılması ve hijyen konusunda hassasiyetle durulmasını, özellikle insanların toplu olarak katılım gösterdikleri, cemiyetlerde yoğunluğun önemine dikkat çekilerek kuralların kesinlikle uygulanmasını istedi. Kaymakam Kaya, camilerde de maskesiz gelen vatandaşlar olduğunda, namaza başlamamalarını o kişi veya kişileri caminin dışında namaz kılmaları konusunda uyarmalarını söyleyerek "Her şeyden önce toplum sağlığı önemli, güvenlik güçlerimiz de bu konuda üzerilerine düşen görevleri yerine getiriyor, bu yetmiyor, sizlerde muhtarlar ve din görevlileri olarak sorumluluk sahibisiniz. Bazı kurallar konusunda bazı ilçeler esneklik gösterebilir, biz bizim ilçemizden sorumluyuz. Kesinlikle kurallardan taviz verilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Toplantılara İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar ve ilçe Müftüsü Ahmet Altacı’da katıldı.

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