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Manyas’ta koronavirüs için dezenfekte

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.03.2020 15:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde koronavirüs tehlikesine karşı dezenfekte çalışmaları başladı.

Manyas’ta koronavirüs için dezenfekte

Balıkesir’in Manyas ilçesinde koronavirüs tehlikesine karşı dezenfekte çalışmaları başladı. 3 gün sürecek çalışma kapsamında ilçedeki tüm cadde ve sokaklar itfaiye araçlarıyla dezenfekte edilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri koronavirüs tehlikesine karşı ilçe merkezinde dezenfekte çalışmasında bulundu. Manyas ilçe merkezindeki ana caddeler ile ilçe pazarının kurulduğu meydan, Atatürk Meydanı, TOKİ konutlarındaki tüm caddeler gece yarısından sonra dezenfekte edildi. Yetkililer çalışmaların üç gün süreceğini ve bu kapsamda ilçe merkezinin tüm ara cadde ve sokaklarının da koronavirüs tehlikesine karşı dezenfekte edileceğini belirtti.

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