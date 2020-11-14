YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas’ta pazara çıkan vatandaşlara yağmur engeli

Manyas’ta pazara çıkan vatandaşlara yağmur engeli

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

Manyas’ta Cumartesi günleri kurulan halk pazarında yağmurlu havaya teslim oldu.Manyas’ta Kapalı Pazar yeri olmadığı için vatandaşlar yağmurun altında alış-veriş yapmak zorunda kaldılar.

Manyas’ta pazara çıkan vatandaşlara yağmur engeli

Manyas’ta Cumartesi günleri kurulan halk pazarında yağmurlu havaya teslim oldu.
Manyas’ta Kapalı Pazar yeri olmadığı için vatandaşlar yağmurun altında alış-veriş yapmak zorunda kaldılar. Manyas’ta sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Yağmur karşısında çok zor anlar yaşayan pazarcı esnafı ile alış-veriş yapan vatandaşlar, ilçeye bir kapalı pazar yerinin şart olduğunu, yağmur altında pazar yapmaktan bıktıklarını ve yağmurdan ıslanarak hasta olmaktan korktuklarını söylediler. Manyas ilçe pazarı hükümet konağı ve belediyenin karşısında ki açık alan ile öğretmenevinin karşısı ve Cumhuriyet Caddelerinde açık alanda kuruluyor.

Manyas’ta pazara çıkan vatandaşlara yağmur engeli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:58
İkindi
15:37
Akşam
18:01
Yatsı
19:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Canbay Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.