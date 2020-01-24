Manyas’ta vatandaş aşıya önem veriyor

Manyas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe genelinde vatandaşların aşılara önem verdiğini açıkladı. Dr. Yusuf Vakitsayan okullarda aşılama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Manyas’ta Aile hekimleri tarafından bebeklik, çocukluk çağı aşılamaları ve gebelere yönelik aşı çalışmaları yapıldığı belirtilirken, bu aşıların (verem), Hepatit B, çocuk felci, pnömokok aşısı, KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak), dörtlü karma difteri-boğmaca-tetanoz-çocuk felci, Difteri-tetanoz, Hepatit A ve Suçiçeği olduğunu söyleyen Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan, bunların bakanlık tarafından yapılması zorunlu kılınmış aşılar olduğunu vurguladı. Ayrıca Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ulusal aşı kampanyası kapsamında okul çağında ki çocuklara aşılama çalışmaları yapıldığını belirten Vakitsayan, bu kapsamda yaklaşık 161 1. Sınıf öğrencisinin 156’sına DaBT -İPA ve KKK aşısı yapıldığını, 224 8. Sınıf öğrencisinin 219’una ise difteri-tetanos aşısı yapıldığını söyledi.

Dr.Yusuf Vakitsayan, son dönemde Dünya’da ve Türkiye’de neredeyse tamamen yok olmaya başlamış olan kızamık vb aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklarda bir takım artışlar yaşandığını, henüz Manyas’ta bu hastalıkların görülmediğini belirtirken, yapılan aşı çalışmalarına gerekli önem verilirse ve halk bu konuda yeterince hassas davrandığında bu vakalar görülmeyeceğini söyledi. Vakitsayan “Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak mutlaka aşılarımızı zamanında yaptırmalıyız. Halkımızı aşı konusunda daha hassas olmaya davet ediyoruz” dedi.

