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Maradona'dan Ronaldo itirafı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.04.2020 19:15 | Son Güncelleme

Maradona, kendisine göre dünyanın en iyi oyuncusunu açıkladı.

Maradona'dan Ronaldo itirafı!

Maradona katıldığı bir spor programında açıklamalarda bulundu. Kendisinin daima Pele ile kıyaslanmasından sıkıldığını söyleyen Arjantinli, ''El Fenomeno'' lakaplı Ronaldo Nazario'yu ön plana çıkardı.

"SAKATLIK OLMASAYDI..."

Diego Maradona, "Ronaldo tüm zamanların en büyük forvetidir. Sakatlıkları olmasaydı, hiç şüphem yok tüm zamanların en iyi oyuncusu olurdu. Dünyaya beni ve Pele'yi unuttururdu." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
maradona abi seviliyorsun
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