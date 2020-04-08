Maradona'dan Ronaldo itirafı!

Maradona katıldığı bir spor programında açıklamalarda bulundu. Kendisinin daima Pele ile kıyaslanmasından sıkıldığını söyleyen Arjantinli, ''El Fenomeno'' lakaplı Ronaldo Nazario'yu ön plana çıkardı.
Diego Maradona, "Ronaldo tüm zamanların en büyük forvetidir. Sakatlıkları olmasaydı, hiç şüphem yok tüm zamanların en iyi oyuncusu olurdu. Dünyaya beni ve Pele'yi unuttururdu." ifadelerini kullandı.
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